Nike “profundamente preocupada” com “acusações chocantes” contra Ronaldo

Com um contrato firmado com Cristiano Ronaldo desde 2003, a Nike manifestou-se “profundamente preocupada” com a acusação de violação que envolve o jogador.

Num comunicado enviado à agência AP, a marca desportiva usa a expressão “acusações chocantes” e anuncia que vai “continuar a acompanhar de perto a situação”.

Em causa está a acusação feita por Kathryn Mayorga, de 34 anos, garantindo que Cristiano Ronaldo a violou em Las Vegas, há nove anos, e que terá pago 375 mil dólares (322 mil euros) pelo seu silêncio, num acordo alcançado fora do tribunal.

Cristiano Ronaldo negou, entretanto, “terminantemente” a acusação de que é alvo. “Nada me pesa na consciência”, escreveu na sua conta de Twitter.