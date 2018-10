Ora aí vai uma mera formalidade: Cristiano Ronaldo é um dos 30 nomeados à Bola de Ouro

Nos últimos anos esta notícia tem sido uma mera formalidade, mas aí vai: o português Cristiano Ronaldo está entre os 30 nomeados à Bola de Ouro, prémio para melhor futebolista do mundo entregue pela "France Football", anunciou esta segunda-feira a revista francesa.

Ao longo do dia, a publicação gaulesa vai anunciar a conta-gotas os futebolistas candidatos, com Ronaldo a estar já entre os primeiros 10 anunciados. No último ano, o agora jogador a Juventus recebeu o galardão no topo da Torre Eiffel e em 2018 volta a ser um dos favoritos, apesar de ter perdido o prémio "The Best" da FIFA para Luka Modric.

Além do capitão da seleção portuguesa, já foram nomeados o argentino Sergio Aguero, o galês Gareth Bale, os brasileiros Alisson Becker e Roberto Firmino, o francês Karim Benzema, os uruguaios Edinson Cavani e Diego Godin e os belgas Thibaut Courtois e Kevin de Bruyne.