Real Madrid nega ter pressionado Ronaldo para assinar acordo com Kathryn Mayorga

O comunicado adianta que o jornal português publicou "uma informação veementemente falsa e com intenções de manchar gravemente a imagem" do clube. Pede ainda uma retificação por parte do meio de comunicação.

Leia aqui o comunicado na íntegra:

"El Real Madrid C. F. comunica que ha emprendido acciones legales contra el diario portugués Correio da Manhã por la publicación de una información rotundamente falsa y que intenta dañar gravemente la imagen de nuestro club.



El Real Madrid no tenía conocimiento alguno del hecho al que se refiere dicho diario relativo al jugador Cristiano Ronaldo y, por tanto, no pudo ejercer ninguna acción sobre algo que desconocía absolutamente.



El Real Madrid ha exigido una rectificación total por parte del citado medio."

O caso

Cristiano Ronaldo está a ser acusado por Kathryn Mayorga de violação, num quarto de hotel, em Las Vegas. O caso remonta a 2009 e está agora a dar que falar, depois da mulher norte-americana ter dado uma entrevista ao jornal alemão Der Spiegel.

Num comunicado, divulgado esta quarta-feira, o advogado do internacional português confirmou esta quarta-feira que houve um acordo entre ambas as partes. Contudo, Peter S. Christiansen sublinhou que este acordo não representa uma "confissão de culpa" e disse ainda que os documentos divulgados pelos media são "puras invenções", um resultado de roubo e manipulação das informações.