Allegri diz que “a perna de Ronaldo está muito melhor”, mas...

O treinador da Juventus, Massimiliano Allegri, disse hoje que Cristiano Ronaldo está a recuperar bem da lesão sofrida ao serviço da seleção e conta com o português para defrontar o Ajax, nos quartos de final da Liga dos Campeões.

“[Cristiano Ronaldo] Está a trabalhar bem e esperamos tê-lo para o primeiro jogo com o Ajax. Temos que ter confiança”, argumentou o treinador italiano Massimiliano Allegri, que falava na antevisão do jogo de terça-feira com o Cagliari.

Ronaldo lesionou-se ao serviço da seleção portuguesa frente à Sérvia (1-1), no segundo encontro da fase de apuramento para o Euro2020, e falhou o último jogo do campeonato italiano frente ao Empoli, que a líder Juventus venceu por 1-0.

“A perna está muito melhor e ainda temos nove dias até ao jogo em Amesterdão. Temos tempo para avaliar as coisas e devemos ter cuidado em tudo”, acrescentou Massimiliano Allegri.

O capitão da seleção portuguesa, a recuperar de uma lesão na coxa direita, foi substituído à meia hora de jogo com a Sérvia, no Estádio da Luz, após uma rápida incursão junto à linha lateral que o deixou agarrado à perna e a coxear.