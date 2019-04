A Juventus pode sagrar-se já campeã... mas Ronaldo não vai festejar

O treinador Massimiliano Allegri confirmou hoje a ausência do futebolista internacional português Cristiano Ronaldo na visita da Juventus à SPAL, da 32.ª jornada da liga italiana, que pode valer o oitavo título consecutivo à ‘vecchia signora'.

"O Cristiano [Ronaldo] voltou de uma lesão que o afastou durante duas semanas e não faria qualquer sentido voltar a colocá-lo a jogar apenas três dias depois. Muitos vão descansar, outros precisam de jogar e vai ser um bom momento para dar oportunidades aos mais jovens", revelou o técnico transalpino, lembrando o segundo embate com o Ajax, na terça-feira, dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Cristiano Ronaldo, de 34 anos, regressou aos relvados na quarta-feira, apontando o único golo da Juventus no empate 1-1 diante do líder do campeonato holandês, em Amesterdão, depois de ter falhado duas semanas de competição, devido a uma lesão muscular contraída ao serviço da seleção portuguesa.

O avançado fica de fora do jogo com a SPAL, 16.ª classificada do campeonato, que se disputa no sábado, a partir das 14h, e no qual a Juventus, líder da prova, com 20 pontos de vantagem sobre o Nápoles, segundo colocado, apenas precisa de um empate para conquistar o 34.º título de campeã italiana e o oitavo seguido.

Caso se confirme, Cristiano Ronaldo somará o segundo troféu coletivo no primeiro ano ao serviço da Juventus, já depois de ter decidido a Supertaça de Itália frente ao AC Milan, em 16 de janeiro, num encontro em que o defesa internacional português João Cancelo também alinhou pela ‘vecchia signora'.