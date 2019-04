Ronaldo festeja o título... já a pensar no futuro: "Isto é só o início. Na próxima época estaremos melhores na Champions"

Orgulhoso, sim, mas já a querer mais. Foi essa a mensagem que Cristiano Ronaldo deixou após conquistar o seu primeiro campeonato ao serviço da Juventus - o clube italiano conseguiu este sábado o oitavo título nacional consecutivo.

"Estou muito feliz, conquistei o título italiano na minha primeira época aqui. Foi uma bela época para a Juventus, também conquistámos a Supertaça. É claro que na Champions não correu bem, mas na próxima época estaremos melhores", disse Ronaldo, após a festa.

Questionado pelos jornalistas italianos sobre a sua permanência em Itália, Ronaldo garantiu "a mil por cento" que irá continuar na Juventus.

Mais tarde, nas redes sociais, o jogador português voltou a deixar uma mensagem esperançosa em relação ao futuro. "Campeões de Itália! Estou muito orgulhoso por ter contribuído para escrever história neste clube excecional, que me apoiou e pelo qual me sinto honrado em jogar. Estou feliz. Dominámos um campeonato difícil e lutámos todos juntos. Somos um grupo forte e extraordinário. E isto é apenas o início! Grande Juve", escreveu Ronaldo na sua conta no Instagram.

A Juventus sagrou-se campeã ao vencer a Fiorentina, por 2-1, na 30ª jornada da Liga italiana.

Com cinco jornadas ainda por disputar, a Juventus tem 87 pontos, mais 20 que o segundo classificado, o Nápoles. Cristiano Ronaldo é melhor marcador da equipa na prova, com 19 tentos, menos três do que Fabio Quagliarella, da Sampdoria, que é atualmente o máximo goleador da Serie A.

O oitavo título consecutivo é um recorde nas principais ligas europeias, uma vez que só Lyon, em França, e Bayern de Munique, na Alemanha, conseguiram feitos parecidos, com sete e seis campeonatos consecutivos, respetivamente.