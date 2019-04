Se Ronaldo mandasse, eram estes os jogadores que contrataria

Faz hoje uma semana, mas o amargo de boca continua em Itália: a Juventus foi afastada daquela que era a sua prioridade esta época, e nem Cristiano Ronaldo com a sua magia conseguiu ultrapassar a equipa revelação desta Champions. A força e o poder do Ajax já fizeram com que fossem afastados dois tubarões nesta Liga dos Campeões - Real Madrid, e Juventus.

Depois de conseguir vencer o campeonato pela oitava vez consecutiva, a Juventus quer esquecer este desaire na Champions, e começar a preparar a sua viagem em 2020. Os locais por onde vai passar ainda estão longe de serem conhecidos, mas o destino final já está escolhido: Turquia, mais especificamente o estádio Atatürk Olimpiyat, a casa da seleção turca. E futura casa da final da Champions para 2020. Este não é um local desconhecido da competição, visto que foi palco da final da UEFA Champions League de 2005, quando o Liverpool fez uma recuperação épica, depois de estar a perder por 3-0, empatou 3-3, e chegou mesmo a vencer nesse ano nas grandes penalidades.

Mas, voltando à Juventus, Cristiano Ronaldo foi o grande impulsionador da equipa italiana ter chegado aos quartos-de-final. Isto claro depois de ter feito uma reviravolta na 2.ª mão frente ao Atlético de Madrid. A Juve só precisava de marcar três golos, e foi isso que fez. Hat-trick de Cristiano Ronaldo, e mais um passo da equipa italiana rumo à final. No entanto, não chegou perante uma equipa fresca do Ajax.

Está claro que Ronaldo sozinho não consegue fazer milagres e o internacional português quer uma Juventus melhor, e perante isto, ele próprio já entrou no mercado de transferências e disse quais seriam as melhores escolhas para a sua equipa. As informações são do jornal italiano “Corriere Dello Sport”

Defesa

O muro pintado a preto e branco precisa de uma dose de qualidade e juventude. E já teve uma opção em frente aos seus olhos, e que lhes deu uma valente dor de cabeça. O defesa central, e capitão do Ajax, De Ligt, jovem de 19 anos, que acabou com todos os sonhos da Juventus. No entanto, a transferência não parece ser possível. Outra hipótese seria Varane, que estará a pensar no seu futuro no Real Madrid, mas a verdade é que o jogador custa entre 80 a 90 milhões. Seria mais fácil ir buscar Manolas à Roma, por menos de metade do valor, já que a clausula é de 36 milhões. No entanto, há outro clube interessado no grego e é o Manchester United. Houve até rumores de uma possível transferência no mercado de inverno, mas tal não chegou a acontecer. Alternativa pode ser o jovem português do Benfica, Rúben Dias. No entanto, é também caro, e protegido por uma clausula de €60 milhões.

Médios

O amaldiçoado Aaron Ramsey já foi formalizado como um dos reforços da Juventus para 2019/20. O galês estava em final de contrato com o Arsenal, e a transferência foi oficializada em fevereiro. Pode ser que, com o ponto final no contrato com o Arsenal, e que com a ida do jogador para Turim, a maldição que segue atrás dele também tenha um fim. É que para quem não conhece, diz-se que Aaron Ramsey está amaldiçoado... É que por cada golo que marca, morre alguém famoso. Depois Paul Pogba, talvez um dos médios mais pretendidos pelos clubes europeus. Zidane já afirmou que quer o francês na sua equipa, mas pelos vistos também é desejado na Juventus. E ainda Tanguy Ndombele, jovem de 21 anos, jogador do Lyon. Interessado está também o Manchester City, o que não traz boas notícias tendo em conta o poder de compra do clube inglês. Outra hipótese passa por Isco que pode estar de saída depois da pior época do Real Madrid nos últimos anos.

Avançados

Para Cristiano Ronaldo, Federico Chiesa e João Felix poderiam ser opções para a Juve. Chiesa, jovem de 21 anos, jogador na Fiorentina, conta com 13 golos esta época ao serviço do clube italiano. Já João Félix dispensa as nossas apresentações... É o menino-bonito deste Benfica de Lage, tem quase tantos golos como anos de idade: 19 anos e 18 golos ao serviço da equipa principal do Benfica esta época. Mas, olhando para as opções que Allegri tem no banco, ninguém diria que fosse preciso mexer, no entanto; mas perante aquilo que foi o balanço de alguns jogadores esta temporada, a verdade é que nem todos corresponderam às expectativas. Como tal, alguns nomes poderão ser “dispensáveis” no mercado de transferências como: Dybala, e Douglas Costa. Chiesa é o principal desejo do diretor desportivo da Juventus. Já João Félix tem sido indicado a vários tubarões europeus, como Bayern, PSG, e Manchester City. Mas é português e é de Jorge Mendes, o que ajuda um bocadinho nestas ocasiões.