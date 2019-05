No Ronaldo, no people: menos 113.759 adeptos no primeiro ano depois de Cristiano

A temporada do Real Madrid foi um tiro ao lado. Começou com a aposta em Julen Lopetegui, que saiu furada. Depois entrou Santiago Solari, o argentino que anunciou “dois cojones” para um jogo menor, contra o Melilla, da terceira divisão. A seguir, veio Zinedine Zidane, o obreiro das três Champions, apagar o fogo. Não fosse isto tudo suficiente, ainda se soma a saída de Cristiano Ronaldo, o avançado que bateu os recordes das lendas, assinando números monstruosos.

De acordo com o “El Mundo”, teve lugar no Santiago Bernabéu a “debandada do século XXI”. Ou seja, o estádio do Real Madrid recebeu menos 113.759 adeptos durante esta época, registando assim uma média de 60.845 por jogo, o valor mais baixo desde 2000/2001, o arranque do mandato de Pérez, que ficou marcado pela contratação de Luís Figo ao rival Barcelona.

Os merengues terminaram a La Liga em terceiro lugar, atrás do Atlético Madrid e (muito atrás) do campeão Barcelona. Na competição predilecta, a Liga dos Campeões, os madridistas caíram perante o apaixonado Ajax, com um 1-4 conclusivo no Bernabéu. A casa de sempre, que homenageia um ex-presidente, viu também o Real Madrid cair aos pés do Barça com uma derrota humilhante, por 3-0. Nem a Supertaça Europeia serviu de consolo, em meados de agosto, já que o Atlético de Diego Simeone levou a taça para o Wanda Metropolitano, após prolongamento.