Bloomberg avança que acusação de violação contra Ronaldo foi retirada

A queixa de violação de Katheryn Mayorga contra Cristiano Ronaldo foi retirada, avança a Bloomberg. A agência de notícias cita um documento que deu entrada em maio no Tribunal Estadual do Nevada, em Las Vegas, em que a norte-americana desiste do processo.

O documento é omisso sobre as razões do recuo de Mayorga, não se sabendo se houve acordo entre as partes. O capitão da seleção portuguesa de futebol - que deverá estar esta quarta-feira em campo no Estádio do Dragão, no jogo frente à Suíça, para a meia-final da Liga das Nações - negou publicamente a acusação.

