Ronaldo foi nomeado para jogador do ano. E os outros nove são...

A FIFA divulgou os 10 jogadores que irão disputar o troféu de futebolista do ano (“The Best”) e aqui estão eles: Cristiano Ronaldo (Juventus e Portugal), Frenkie De Jong (Barcelona e Holanda), De Ligt (Juventus e Holanda), Hazard (Real Madrid e Bélgica), Harry Kane (Tottenham e Inglaterra), Sadio Mané (Liverpool e Senegal), Mbappé (PSG e França), Lionel Messi (Barcelona e Argentina), Mo Salah (Liverpool e Egito) e Virgil van Dijk (Liverpool e Holanda).

O prémio diz respeito ao tempo decorrido entre 16 de julho de 2018 e 19 de julho de 2019, e este foi o ano de Ronaldo: trocou o Real Madrid pela Juventus pela qual conquistou uma liga italiana, a supertaça italiana; por Portugal, conquistou a Liga das Nações.

Note-se a presença de vários jogadores do Liverpool, por força da conquista da Liga dos Campeões, diante do Tottenham. São eles os avançados Mané e Salah, e o central van Dijk. Eden Hazard conquistou a Liga Europa ainda pelo Chelsea, Frenkie de Jong e De Ligt foram o símbolo do renovado Ajax (que caiu nas “meias-finais” da Liga dos Campeões) e Messi e Mbappé foram os melhores jogadores do Barcelona e PSG, respetivamente, campeões de Espanha e França.

Futebol feminino

A FIFA divulgou, também, a lista para a melhor futebolista do ano - lista, obviamente, dominada pelas campeãs mundiais norte-americanas, como Julie Ertz, Rosa Lavelle, Alex Morgan e Megan Rapinoe.

Confira a lista em baixo:

Lucy Bronze (Inglaterra/Olympique Lyonnais)

Julie Ertz (EUA/Chicago Red Stars)

Caroline Graham Hansen (Noruega/Wolfsburg/Barcelona)

Ada Hegerberg (Noruega/Olympique Lyonnais)

Amandine Henry (França/Olympique Lyonnais)

Sam Kerr (Austrália/Chicago Red Stars/Perth Glory)

Rose Lavelle (EUA/Washington Spirit)

Vivianne Miedema (Holanda/Arsenal)

Alex Morgan (EUA/Orlando Pride)

Megan Rapinoe (EUA/Reign FC)

Wendie Renard (França/Olympique Lyonnais)

Ellen White (Inglaterra/Birmingham City/Manchester City)