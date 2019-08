Advogados de Cristiano admitem ter pago pelo silêncio de Kathryn Mayorga em 2010

Os advogados de defesa de Cristiano Ronaldo terão admitido ter pago 370 mil dólares (cerca de 340 mil euros) a Kathryn Mayorga em 2009 para que a norte-americana não avançasse com uma queixa de alegada agressão sexual contra o avançado português.

É o que mostram novos documentos revelados pela página TMZ, onde se pode ler que a equipa de defesa de Cristiano Ronaldo admitiu o pagamento da verba durante o inquérito do processo civil que Mayorga moveu contra o jogador.

“Cristiano Ronaldo pagou à queixosa a quantia de 375 mil dólares e ambas as partes concordaram com a confidencialidade do caso”, diz o documento tornado público pelo TMZ, documento que sublinha ainda que o acordo não foi uma admissão de culpa do português, mas sim uma forma de manter o caso longe do público.

Em 2018, Kathryn Mayorga acusou Cristiano Ronaldo e a sua equipa de advogados de se aproveitar do seu estado emocional frágil para conseguir o acordo, procurando que o mesmo fosse invalidado e que o jogador português fosse julgado por abuso sexual. As autoridades do estado do Nevada reabriram o caso, mas no mês passado o Ministério Público anunciou que não existiam provas suficientes para acusar o capitão da Seleção Nacional.