Ronaldo também não "percebe porque é que Bruno Fernandes não sai do Sporting"

O capitão da seleção portuguesa de futebol, Cristiano Ronaldo, abordou o impasse na transferência de Bruno Fernandes do Sporting para o estrangeiro, mostrando-se perplexo por ainda não ter havido negócio face à qualidade do jogador dos 'leões'.

Questionado sobre o futuro da equipa das 'quinas', Ronaldo mostrou-se confiante, apontando para os jovens talentos com que Portugal conta, casos de João Félix, Bernardo Silva, João Cancelo, Rúben Dias, Raphael Guerreiro e Bruno Fernandes, que, segundo Ronaldo, "ninguém percebe porque é que não sai" do Sporting, apesar das inúmeras notícias que dão conta do interesse de 'grandes' europeus, como o Manchester United ou o Real Madrid, na sua contratação.

"Vejo 'luz no fundo do túnel' nesta nova geração. Vejo um grande potencial, porque temos muitos jogadores jovens que estão a aparecer e o futuro é risonho na seleção. Agora, temos o Europeu, que vamos tentar ganhar, como ganhámos a Liga das Nações, que foi super importante e deixou-nos muito contentes, a nós e a todos os portugueses", assinalou CR7 em entrevista à TVI.