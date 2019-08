Uma vida medida ao milímetro, Ronaldo

Vamos averiguar o que causa maior estranheza.

Se é o rol de cadeiras alinhadas no Ennio Tardini, estádio do Parma, nesta veraneia tarde de sábado, do lado da equipa visitante, onde os seguintes nomes sentaram os corpos: o italiano Gianluigi Buffon, o brasileiro Danilo, o holandês Matthijs de Ligt, o alemão Emre Can, o francês Adrien Rabiot, o uruguaio Rodrigo Bentacur, o colombiano Juan Cuadrado, o italiano Federico Bernardeschi, o argentino Paulo Dybala e o croata Mario Mandzukic.

Esta macedónia de nacionalidades é, para garantir que a mira da descrição na falha, um escandaloso luxo que a Juventus tem à disposição. Ainda para mais quando o treinador é Maurizio Sarri, o provado admirador de um estilo de jogo técnico, interior, multiplicador de passes pela relva e considerado bonito por muita gente, que prefere ter Matuidi e Khedira em campo a apostar em alguns dos que ficam sentados na prisão do banco.

Ou o golo que Cristiano Ronaldo, durante uns segundos, marca e, outros segundos depois, deixa de o ser por causa da seguinte imagem:

O português aguentou a corrida o mais que pode, tentou enquadrar-se com a linha defensiva do Parma, ele de frente para a baliza e eles de costas, adiou o contraste dos movimentos até Douglas Costa o lançar para lá de Bruno Alves e ele continuar até rematar o que, por momentos, foi o 2-0 para a Juventus.

O golo entrou, mas o omnipresente 24.º em campo, que entra pelos ouvidos do 23.º através de um auricular e se mostra aos nossos olhos via repetições na televisão e nos ecrãs dos estádios, avisou o árbitro de que algo estaria desconforme com as regras.

A tal imagem, ao que parece, o português para quem não rematar uma bola para dentro da baliza faz dele notícia estava fora-de-jogo desde que esta infração do futebol passou a ter a minúcia do milímetro: o ombro de Ronaldo estava para lá da linha definida por um dos joelhos de Bruno Alves.

Sem repetições ou tecnologia a ajudar, talvez o fiscal de linha a acompanhar o ataque da Juventus não detetasse tal irregularidade. Mas, vivendo nesta nova era em que os golos nascem e sabem que, afinal, podem morrer, o VAR voltou a aparecer. Porque, no fundo, o VAR já é comum no futebol.

Portanto, respondendo à dúvida inicial, o mais estranho poderá mesmo ser a qualidade que a Juventus deixou no banco de suplentes na primeira jornada da Série A.