Ronaldo corre a 34km/h

Aparentemente, as aulinhas privadas com Obikwelu continuam a dar resultado e Ronaldo está rápido como o vento. De acordo com contas feitas pela Gazzetta Dello Sport, Cristiano atingiu 34 km/h em sprints nas duas primeiras jornadas da Serie A, contra o Parma e o Nápoles (a Juventus venceu ambas).

“Treino com Ronaldo há anos. Ele esteve dez anos sem mexer um dos dedos do pé. Comigo, em duas semanas, começou a mexer outra vez” Esta quinta-feira fez exatamente 15 anos da medalha de prata de Francis Obikwelu nos 100 metros dos Jogos Olímpicos de Atenas. Motivo mais do que suficiente para falarmos com o português nascido na Nigéria há 40 anos, que nos levou de volta àquele dia 22 de agosto de 2004, mas também à infância em África, à decisão de ficar no nosso país, de Christian, o filho bébé e até dos treinos que dá a Cristiano Ronaldo e Nelson Semedo

O jornal desportivo italiano diz que o português percorreu a distância de 92 metros em menos de 12 segundos, uma marca sublime porque, bem, Ronaldo tem 34 anos - e os outros mais velozes da equipa são Alex Sandro, Danilo e Douglas Costa, todos eles de 28 anos.

Para muitos, a idade é apenas um número. Para Ronaldo, não representa coisa alguma.