Encontraram a mulher do McDonald's: “Apareciam à frente do quiosque a pedir hambúrgueres. O Ronaldo era o mais tímido de todos”

Primeiro passo: Cristiano Ronaldo revela à ITV e ao entrevistador Piers Morgan, que gostava de saber onde estavam as mulheres que lhe davam sobras dos hambúrgueres do McDonald's que lhe saciavam a fome. “Espero que esta entrevista sirva para isso. Nunca me esqueci delas”, disse Ronaldo, que tinha por hábito pedir no McDonald's de Alvalade.

Segundo passo: a Rádio Renascença encontrou a tal senhora que entregava os tais hambúrgueres a Ronaldo e aos seus amigos. Chama-se Paula Leça e isto foi o que ela disse à RR.

"Apareciam à frente do quiosque, como quem não quer a coisa, e, quando havia hambúrgueres a mais, a nossa gerente dava autorização para os ceder. Um deles era o Cristiano Ronaldo, que por acaso era o mais tímido. Era assim que acontecia quase todas as noites da semana. Se vier o convite para jantar lá estarei com certeza. A primeira coisa será agradecer e, no jantar, teremos tempo para recordar esse tempo".

As maravilhas da comunicação.