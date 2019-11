No jogo mil, Ronaldo saiu insatisfeito aos 55'. O substituto marcou o golo da vitória

O português Cristiano Ronaldo cumpriu hoje o seu 1.000 jogo na carreira profissional de futebol, com uma vitória da Juventus na receção ao AC Milan, assegurada já depois da sua substituição.

Este jogo simbólico não contou com o ‘brilho’ do capitão da seleção portuguesa, que não entrou bem no encontro e foi substituído aos 55 minutos pelo treinador Maurizio Sarri, que apostou no argentino Paolo Dybala, que marcou o golo do triunfo por 1-0, aos 77.

Ronaldo foi substituído pela segunda vez consecutiva por Sarri, após 10 minutos da segunda parte, uma alteração que levou o português a sair diretamente para os balneários sem passar pelo banco de suplentes.

Na passada quarta-feira, diante do Lokomotiv Moscovo, o jogo de Ronaldo também não durou os 90 minutos. O capitão da seleção foi substituído aos 80 e Sarri alegou que o jogador sentia dores no joelho.

Apesar de ter estado em dúvida, Ronaldo alinhou de início num encontro em que chegou a coxear em dois momentos e nunca mostrou a velocidade habitual.

Ainda assim, ao minuto 13 deu um primeiro ‘aviso’ ao AC Milan ao desmarcar com um logo passe rasteiro Higuain, que dispôs da primeira ocasião para marcar.

Os dois avançados voltaram a combinar com uma tabela ao minuto 21, mas Ronaldo não chegou a tempo de rematar.

A defesa milanesa esteve segura e organizada, Cristiano Ronaldo tentou atacar tanto pelo lado direito como pelo esquerdo do ataque sem nada conseguir.

A única ocasião de algum perigo do português resumiu-se a um remate de fora da área aos 42 minutos.

O árbitro Fabio Maresca apitou para o intervalo e Cristiano Ronaldo foi o primeiro a recolher aos balneários.

Ronaldo voltou com vontade de mudar o jogo, mas Sarri não esperou, lançou Dybala e o argentino deu-lhe razão, ao marcar o golo da vitória.