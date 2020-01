“Sem tirar nenhum mérito a Messi, agora tenho de me inspirar na carreira de Cristiano”, diz Mbappé

O futebolista francês Kylian Mbappé, que alinha no Paris Saint-Germain (PSG), afirmou que todos os jogadores da sua geração cresceram com Zinedine Zidane como “ídolo” e defendeu que quer ter uma carreira parecida com a de Cristiano Ronaldo.

“Se és francês, obviamente que cresces com Zidane como ídolo. Outro ídolo é Cristiano Ronaldo, o qual tive a sorte de defrontar”, disse o internacional francês em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport.

O avançado, de 21 anos, destacou ainda vários jogadores brasileiros, como Pelé, Ronaldinho, Ronaldo ou Kaká, explicando depois os motivos que o levam a inspirar-se em Cristiano Ronaldo para o seu futuro.

“Já é tarde para fazer uma carreira como Messi, para isso tinha de ter ficado no Mónaco. Sem tirar nenhum mérito a Messi, agora tenho de me inspirar na carreira de Cristiano”, afirmou.

Mbappé frisou que tem uma “grande admiração” pelo internacional português, considerando o jogador certo para conquistar a Liga dos Campeões para os italianos da Juventus.

“A Juventus é uma equipa forte e isso está demonstrado nas finais que jogaram nas últimas temporadas. Sempre lhes faltou algo para marcar a diferença e agora já o têm graças ao Cristiano. É um jogador que te faz ganhar coisas importantes. Este ano a Juventus está entre os favoritos, com os de sempre, Real Madrid, Barcelona e Liverpool”, explicou.