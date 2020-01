Terá sido este o melhor janeiro da carreira de Cristiano Ronaldo? Sim, foi

Daqui a pouco mais de uma semana, Cristiano Ronaldo completa 35 anos, idade em que grande parte dos jogadores já se retiraram ou estão carinhosamente a pensar nisso. Por seu turno, Cristiano continua a fazer números fora do comum para qualquer jogador, seja qual for a idade.

Ou melhor, números que nem o próprio alguma vez fez.

As festividades parecem cair bem ao português, que normalmente começa os anos civis sempre em grande forma. Esta temporada, entre dezembro e janeiro, já lá vão oito jornadas da Serie A seguidas a marcar, ainda que o último golo não tenha ajudado a Juventus a bater o Nápoles - derrota por 2-1 no Sao Paolo, no domingo. E se olharmos só para janeiro, os números são ainda mais impressionantes: em cinco jogos, Ronaldo marcou em todos eles, num total de 8 golos.

E oito golos em cinco jogos não são só números impressionantes como os melhores números de Cristiano Ronaldo em janeiro nos 18 anos de carreira profissional, divididos entre Sporting, Manchester United, Real Madrid e Juventus.

Fazendo as contas, esta temporada Cristiano Ronaldo marcou uma média de 1,6 golos por jogo em janeiro, o melhor registo da carreira. O avançado da Juventus só se aproximou de tais números em 2012/13, na altura no Real Madrid, com 10 golos em 7 jogos, o que dá uma média de 1,43 golos por jogo, e em 2007/08, então no Manchester United, quando marcou 9 golos em 6 jogos, uma média de 1,5 golos por jogo.