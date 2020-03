A mensagem de Cristiano: "Falo-vos não como futebolista, mas como filho, pai. As vidas humanas devem estar acima de todos os interesses"

No Funchal e em isolamento, depois do seu colega de equipa Daniele Rugani ter acusado positivo à Covid-19, Cristiano Ronaldo deixou uma mensagem na sua página de Instagram, um texto de preocupação e apoio para com aqueles que estão a ser afetados com o novo coronavírus.

"O Mundo está a passar por um momento muito difícil que pede o maior cuidado e atenção de todos nós. Falo-vos hoje não como futebolista, mas como filho, pai, um ser humano preocupado com os últimos desenvolvimento que estão a afetar todo o Mundo", pode ler-se na mensagem, onde aconselha toda a gente a seguir as medidas e recomendações da Organização Mundial de Saúde.

"Proteger as vidas humanas deve estar acima de todos os interesses. Os meus pensamentos estão com todos aqueles que já perderam alguém próximo e a minha solidariedade está com aqueles que estão a lutar contra o vírus, como o meu colega Daniele Rugani e apoio todos os fantásticos profissionais da saúde que colocam as suas vidas em risco para salvar os outros", diz ainda Cristiano Ronaldo.

Com o campeonato italiano e a Liga dos Campeões parados, Cristiano Ronaldo continuará no Funchal com a família.