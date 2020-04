“Bruno Alves é obcecado como Ronaldo. Toma banhos de sol em dezembro, pela vitamina D, e bebe ovos de codorniz criteriosamente escolhidos”

“”Roberto D'Aversa diz que tem em Bruno Alves o Sarrit tem em Ronaldo, no sentido estritamente profissional, obviamente. Para o treinador do Parma, o defesa-central português não fica nada a dever ao capitão da seleção ao nível do cuidado que tem para que os anos - e ele já tem 39 - demorem a fazer das suas.

Primeiro exemplo: "Nos dias de sol, mesmo que estejamos em dezembro, o Bruno põe-se a apanhar sol por causa da vitamina D".

Segundo exemplo, um bocadinho mais rebuscado: "Depois dos treinos, ele bebe ovos de coderniz criteriosamente escolhidos".

Portanto, disse D'Aversa ao "Tuttosport", "o Bruno Alves é tão obcecado como o Ronaldo no cuidado que tem com o corpo e com a nutrição". "Ele muitas vezes elogia o Ronaldo, porque são amigos, mas ele segue o seu exemplo. Eu avisei logo o nosso nutricionista que ele iria ter muitas dificuldades em mudar os hábitos do Bruno. Ele parece mais novo do que realmente é.