Lazio atira-se a Ronaldo: "Os nossos jogadores ficaram em casa; Ronaldo está a treinar num belo campo de futebol"

Na última quinta-feira, Cristiano Ronaldo deixou a sua casa para treinar-se no relvado do Estádio do Nacional da Madeira. Imagens que não agradaram nem um bocadinho a Arturo Diaconale, diretor de comunicação da Lazio, 2.ª classificada da Serie A, a apenas um ponto da Juventus.

Em declarações à radio "Radiosei", Diaconale, que ainda há um mês, quando Itália entrava no período crítico da covid-19, defendia que a interrupção da Serie A era apenas uma conspiração para a Lazio não lutar pelo título, começou por dizer que o esperado regresso aos treinos das equipas italianas a 4 de maio "é uma vitória da posição da Lazio", acusando ainda alguns clubes de favoritismo, dando o exemplo da Juventus e de Cristiano Ronaldo.

"Os jogadores que estão no estrangeiro têm a oportunidade de se treinarem. Mas há uma diferença: os nossos jogadores ficaram em casa, mas em Portugal vi algumas imagens de Ronaldo a treinar-se num belo campo de futebol. Eles treinaram tranquilamente no estrangeiro, nós não pudemos fazê-lo", sublinhou o porta-voz da Lazio.