Cristiano Ronaldo vai abrir ginásios em Lisboa e no Porto

"Chegou um novo conceito de ginásio." Foi com estas palavras que o futebolista da Juventus deu as boas-vindas ao seu mais recente projeto, sem revelar muito mais sobre o conceito — que tem a força, compromisso, disciplina e velocidade como pilares fundamentais. Mas a plataforma online da CR7 Fitness by Crunch revela mais do que o seu criador: Cristiano Ronaldo está a preparar a abertura de ginásios nas duas maiores cidades portuguesas.

A novidade ainda não foi anunciada pelo jogador e empresário, mas já é possível encontrá-la no site oficial. No formulário de registo surgem já Lisboa e Porto como localizações de futuros espaços, sendo ainda possível escolher outro local — fazendo crescer a expetativa sobre o alargamento do negócio a outras cidades portuguesas.

Cristiano Ronaldo trabalha com a cadeia norte-americana de ginásios Crunch desde 2017 e dá já nome a vários ginásio em Espanha. Além de Madrid, onde existem seis espaços, a CR7 Fitness by Crunch está presente em Badajoz, Jaen, Corunha, Marbelha e Múrcia.

Na última semana, aquando do anúncio do CR7 Fitness by Crunch, Cristiano Ronaldo apresentou um conjunto de treinos online para fazer em casa. Esta segunda-feira publicou um calendário com aulas online diárias, através da internet. À segunda-feira é dia de Cardio Sculpt e terça-feira há Overdrive, ao passo que a quarta-feira é dedicada ao trabalho localizado (Belly Butt & Thighs Bootcamp é o nome da aula). Quinta há Yoga Body Sculp e sexta-feira conta com Chisel. A semana de treinos termina no sábado, às 18h30, com Absolution (trabalho abdominal).