O treinador da Juventus está a ter problemas com Ronaldo (e com a irmã dele)

Segundo o “Daily Mail”, há uma semana, o balneário da Juventus nunca tinha visto Cristiano Ronaldo tão motivado para jogar. Três meses sem pisar a relva para um jogo a sério tinham posto a estrela da Juventus em pulgas. Tudo parecia muito bem para o campeão italiano e para o treinador Maurizio Sarri.

E no entanto, uma semana mais tarde, enquanto se preparam para o jogo fora com o Bolonha, o ambiente é bastante menos entusiástico. Ronaldo e a Juventus mostraram pouco no jogo da Taça de Itália com o AC Milan que jogou com 10 durante 70 minutos. A partida terminou 0-0, Ronaldo falhou um penalti e a Juventus passou graças à longínqua primeira mão. “Ele não falha muitos penaltis. Este foi infeliz e ele provavelmente ficou afetado por isso,” disse Sarri depois do empate com o AC Milan.

Ronaldo tem-se mostrado confortável num ataque a dois com Paulo Dybala ou na extrema esquerda, onde jogou grande parte da carreira. O lugar 9 não é algo que o português tenha recebido de bom grado, ao contrário do que diz o seu treinador. “Discutimos isso e ele mostrou-se completamente aberto à ideia.”

A final da Taça de Itália, frente ao Nápoles, deveria ter sido a redenção. Mas não foi. A Juventus jogou tão mal como no jogo anterior, com Ronaldo a avançado centro durante grande parte do tempo, desconfortável no duelo com Koulibaly. O Nápoles venceu nos penaltis por 4-2.

Ronaldo, que nunca tinha perdido duas finais consecutivas na sua carreira de 18 anos, fez caretas e sentou-se na relva questionando o que tinha corrido mal depois de toda a motivação demonstrada no regresso aos jogos. O silêncio de Sarri e do próprio Ronaldo foi notório.

É aí que entra Elma Aveiro, referida pelo “Daily Mail”. Através de uma publicação no Instagram, a irmã de Ronaldo não teve problemas em acusar o culpado pelos maus resultados da Juventus: Sarri.

Elma escreveu no Instagram: “O que mais se pode fazer? É isto, é por isso que o meu querido não pode fazer milagres sozinho. Não percebo como é podem jogar assim. Cabeça para cima, meu rei!".

De acordo com o jornal inglês, o post teve mais de 23.000 gostos e permanece visível. Caso Ronaldo se sentisse diferente, adianta o “Daily Mail”, provavelmente teria pedido à irmã para retirar a publicação.

Existe a sensação de que Ronaldo não está a ser aproveitado por Sarri. Os críticos do astro de 35 anos poderiam simplesmente culpar o avançar do tempo mas a química entre o multipremiado jogador e o seu treinador não convence muita gente. Aliás, o jornal italiano “Gazzetta dello Sport” diz que o problema não se resume a Ronaldo e que os jogadores em geral deixaram de seguir Sarri.

A Juventus lidera o campeonato italiano mas a vantagem é de apenas um ponto sobre a Lazio. De repente, nada parece seguro para os lados de Turim.