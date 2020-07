Cristianinho andou de moto de água, agora Polícia Marítima vai averiguar

O filho mais velho de Cristiano Ronaldo andou sem a companhia de um adulto numa moto de água no Paul do Mar, uma pequena localidade na costa sul da Madeira. Agora a Polícia Marítima vai averiguar como tudo aconteceu.

O vídeo com o filho do jogador da Juventus a andar sozinho numa moto de água foi colocado pela tia, Elma Aveiro, no Instagram e tem já 24 mil visualizações. Cristianinho, como é conhecido, aparece a fazer um pião e é incentivado por uma voz de mulher a dar "gás" ao passeio de moto, onde até faz um pião.

Este passeio aconteceu no Paul do Mar, uma pequena localidade no sul da Madeira, mas o que parece uma tarde em família vai ser averiguado pela Polícia Marítima. O comandante e capitão do porto, Guerreiro Cardoso, adiantou ao Expresso que, de facto, o caso será alvo de um processo para se saber exatamente o que se passou. É que para andar de moto de água é necessário habilitação legal, "tal e qual como para conduzir um automóvel".

Ou seja, existe idade mínima e carta de marinheiro. Além disso é importante apurar de quem é a moto de água, se é da família ou se foi alugada ou se pertence a uma empresa marítimo-turística. Depois de concluído este processo de averiguações, se saberá se há ou não lugar ao pagamento de uma coima.

O vídeo de Elma Aveiro já foi partilhado pela página oficial Visitmadeira, pelo próprio Cristiano Ronaldo e por Dolores Aveiro. Entretanto, o vídeo já não se encontra disponível, as fotografias que ilustram este artigo foram partilhadas por Elma Aveiro e serão do passeio em que o vídeo da mota de água foi gravado.