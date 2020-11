Cristiano Ronaldo já recebeu uma proposta do United para regressar a Inglaterra. E está a analisá-la

O jornalista argentino Christian Martin anunciou em direto que o Manchester United enviou uma proposta para um eventual regresso de Cristiano Ronaldo ao clube que o catapultou para o estrelato. Essa intenção foi formalizada junto de Jorge Mendes, com quem o United tem relações privilegiadas, e esta terá sido passada a Cristiano Ronaldo, que a estará a analisar.

Esta possível transferência - a ocorrer no próximo verão - insere-se no atual momento financeiro da Juventus, que, face à pandemia, vê com urgência a redução da massa salarial do plantel - e Ronaldo ganha, alegadamente, 31 milhões de euros, um ordenado que está à léguas de distância dos seus companheiros.

Espanhóis dizem que a Juventus quer ver-se livre de Ronaldo depois de Pirlo ter chamado “egoístas” aos seus avançados O jogador português ganha cinco vezes mais do que o segundo da lista dos companheiros mais bem-pagos e o clube precisa de equilibrar as contas depois da pandemia

Desta forma, a Juventus - e segundo Christian Martín, que viu a sua notícia replicada pela ESPN, El Grafico e Sports Center da Argentina, o emblema de Turim estaria disponível para discutir a saída do português.

Cristiano Ronaldo tem 35 anos, fará 36 em fevereiro de 2021. Jogou no United de 2003 a 2009, tendo participado em 292 jogos, marcado 118 golos, conquistando três ligas inglesas, um campeonato do mundo de clubes, uma Taça de Inglaterra, uma Supertaça inglesa, duas Taças da Liga de Inglaterra - e a Liga dos Campeões, em 2008. Foi também ao serviço do United que ganhou a sua primeira Bola de Ouro.