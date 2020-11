Cristiano Ronaldo candidato a melhor do século (e do ano também) nos Globe Soccer Awards

O português Cristiano Ronaldo, da Juventus, está entre os nomeados para melhor jogador do ano da Globe Soccer Awards e integra ainda, com Luís Figo, a lista dos candidatos a futebolista do século XXI, anunciaram esta segunda-feira os promotores.

Ronaldo integra a lista de candidatos a melhor do ano em conjunto com Lionel Messi (FC Barcelona), Robert Lewandowski (Bayern Munique), Sadio Mané (Liverpool), Serge Gnabry (Bayern Munique), Ciro Immobile (Lazio), Marquinhos (Paris Saint-Germain) e Karim Benzema (Real Madrid).

Com seis triunfos nos Globe Soccer Awards, os últimos quatro consecutivos, Cristiano Ronaldo integra ainda, juntamente com Luís Figo, a lista para eleger os melhores jogadores do século XXI, referente ao período entre 2001 e 2020.

Cristiano Ronaldo e Figo integram uma lista que conta, entre outros, com Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar, Luka Modric, David Beckham, Manuel Neuer, Iker Casillas, Robert Lewandowski, Ronaldinho, Ronaldo, Sergio Ramos, Steven Gerrard, Zinédine Zidane e Zlatan Ibrahimovic.

Além de Ronaldo e Figo, também o treinador português José Mourinho e o empresário Jorge Mendes figuram entre os candidatos a melhores do século XXI nas respetivas categorias.

José Mourinho partilha a lista com nomes como os de Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador português, Josep Guardiola, Zinédine Zidane, Carlo Ancelotti, Vicente Del Bosque e Alex Ferguson, entre outros.

FC Barcelona, Manchester United, Juventus, Liverpool, Manchester United e Real Madrid são alguns dos clubes que constam na lista para eleger o melhor clube do século XXI para a Globe Soccer Awards, que não integra nenhum emblema português.

A votação decorre ‘online’ e os vencedores serão anunciados numa cerimónia a realizar em 27 de dezembro, no Dubai.