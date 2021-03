O "speaker" do FC Porto insultou Cristiano Ronaldo e a família. Dragões anunciam inquérito disciplinar

Ainda no rescaldo da eliminação da Juventus pelo FC Porto, os Dragões anunciaram a abertura de um inquérito disciplinar a Fernando Saul. O oficial de ligação aos adeptos e “speaker” oficial do Estádio do Dragão justifica com o calor do momento os insultos que dirigiu a Cristiano Ronaldo e à sua família.

Após o jogo que confirmou a vitória do FC Porto na eliminatória, Saul recorreu às redes sociais para deixa uma mensagem que tinha como alvo o compatriota Ronaldo, bem como a família do jogador.

Já mais calmo, Fernando Saul acabou por apresentar um pedido de desculpa ao capitão da seleção nacional e aos seus familiares, argumentando que foi o nervosismo do momento a razão para os excessos. Ainda assim, Saul acusa Ronaldo de faltar ao respeito ao FC Porto.

O pedido de desculpa não foi, no entanto, suficiente para evitar que o clube abrisse um inquérito disciplinar a Fernando Saul. As palavras do “speaker” tiveram impacto em Itália, onde não se esperava esse tipo de comportamento para com o melhor jogador português da atualidade.