Metas propostas, metas cumpridas em Itália. E agora, Ronaldo?

Cristiano Ronaldo utilizou as redes sociais para fazer o balanço da temporada. Ao fim de três épocas na Juventus, o português diz que já atingiu todos os objetivos que queria atingir em Itália.

Sem o título de campeão, o português ajudou a Juventus a ganhar a Taça de Itália e a Supertaça, tendo conseguido ser pela primeira vez o melhor marcador do campeonato.

À terceira época em Itália e com ainda mais um ano de contrato, Ronaldo fez o balanço nas redes sociais, dizendo que atingiu as metas propostas.

Mostra-se ainda orgulhoso pelos vários prémios e marcas alcançados nos outros países onde jogou, nomeadamente em Inglaterra e Espanha.

Com 36 anos, o futuro do jogador continua a ser alvo de muitas especulações, já que o contrato com a Juventus termina em 2022