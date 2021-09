A nacionalidade de Ronaldo podia ser recordês: agora sim, Cristiano é o melhor marcador de sempre de seleções

Um recorde será sempre um recorde, olhar para o lado e estar lá alguém a pisar o mesmo púlpito, a espreguiçar-se no palco sustido por todos os mortais que têm de olhar para cima não esmorece o estatuto, nem o meritório feito. Mas, nestas coisas, vale mais estar sozinho do que acompanhado e se há momentos em que a companhia é de evitar, são estes, vejamos Cristiano Ronaldo para o confirmarmos.

O português poderia ter recordês escrito no passaporte, à frente da nacionalidade, porque a sua carreira é resumível de várias formas e uma das mais comuns é sintetizar-lhes os recordes que alcançou em 36 anos. E na vida dos recordes há duas fases, assinala-se quando são igualados e celebra-se ao serem superados, como o capitão de Portugal fez acontecer este domingo.

Com os dois golos marcados à Irlanda, na qualificação para o Mundial 2022, um dos finalizadores-mor de uma era do futebol chegou aos 111 golos marcados em 180 jogos com Portugal, superando os 109 que Ali Daei fez em 149 partidas pelo Irão

Houve tempo, depois, para a troca de elogios internáuticos e enviados via redes sociais. "Sinto-me honrado por este marco inesquecível vir a pertencer a Ronaldo", escreveu o iraniano, quando foi igualado. "Os verdadeiros campeões mantêm-se campeões para sempre. Estou muito orgulhoso por ler palavras tão simpáticas de um grande ídolo como tu", respondeu Cristiano.

Na lista dos melhores marcadores ainda em atividade, quem está mais perto é Ali Mabkhout, dos Emirados Árabes Unidos, com 76 golos em 92 jogos, e Lionel Messi, com 76 golos em 151 jogos.

No total, Cristiano Ronaldo agora de novo jogador do Manchester United, tem agora 791 golos nos 1094 jogos oficiais que fez desde 2002/03.

Os números de Cristiano Ronaldo:

Mundial - 38 golos (33 na qualificação + 7 na fase final)

Europeu - 45 (31 na qualificação + 14 na fase final)

Taça das Confederações - 2

Liga Nações - 5 (2 na fase de grupos + 3 na fase final)

Particulares - 19

Total: 111