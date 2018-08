E, agora, sem Ronaldo mas com algumas novidades (a convocatória da seleção)

Fernando Santos anunciou os convocados para os jogos contra a Croácia (amigável) e Itália (estreia da Liga das Nações).

Os convocados: Beto, Claúdio Ramos, Patrício (guarda-redes); Cédric, João Cancelo, Luís Neto, Pedro Mendes, Pepe, Rúben Dias, Mário Rui, Raphaël Guerreiro (defesas); Bruno Fernandes, Gedson, Pizzi, Renato Sanches, Rúben Neves, Sérgio Oliveira e William Carvalho (médios); Bernardo Silva, Bruma, Ronny Lopes, André Silva, Gonçalo Guedes (avançados).

Note-se as ausências de Adrien Silva, Cristiano Ronaldo, Moutinho e Gelson, relativamente ao grupo que seguiu para o Mundial'2018. Por outro lado, destacam-se as presenças de Cláudio Ramos, Pedro Mendes, Gedson e Sérgio Oliveira, as quatro estreias em convocatórias.

Sobre Ronaldo, Fernando Santos disse o seguinte: “Depois de uma conversa com o jogador já depois de ter assinado pela Juventus, e devido ao processo de adaptação, entendi, entendemos, que nesta janela não estaria presente connosco”.

