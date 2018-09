Fernando Santos: “Pela minha votação, ganha o Ronaldo. Em segundo lugar fica o Modric”

Em que sistema irá jogar a seleção

"Em três dias treinei aquilo que se pode considerar um treino. Temos de aproveitar todos os momentos para entrosar os jogadores. Seguramente jogaremos em 4-3-3 e não em 4-2-3-1 - não um 4-3-3 muito rígido, mas será assim, hoje voltámos a ensaiar assim no treino."

Entrosamento dos novos convocados

"Há vários jogadores novos e eles têm de se conhecer uns aos outros, pelo que é importante aproveitarmos os jogos para isso. Já nos clubes há essas dificuldades no início da época, imaginem então na seleção, que quase nem treina. Esta equipa vai-se construindo em jogo, é perfeitamente normal."

A Croácia, vice-campeã do mundo

"A Croácia é vice-campeã do mundo, fez uma prova fantástica e tem grandes jogadores. Jogar com a Croácia ou com a França ou com a Itália é a mesma coisa, são confrontos fortíssimos. Para mim, um dos melhores, senão mesmo o melhor jogo do Euro 2016, tirando a final, foi o Portugal-Croácia. Vai ser um excelente confronto e espero que a minha equipa responda bem, até para vermos o crescimento da equipa.

A Croácia trouxe os jogadores que entendeu que devia trazer, manteve a base, com exceção do Mandzukic, que já não está na seleção. É uma opção, eu tive uma opção diferente, porque entendi que é um início de um novo ciclo, um ciclo que acaba no Euro 2020, onde vamos defender o título. É perfeitamente normal. Eu posso observar os jogadores nas suas equipas, mas é uma avaliação completamente diferente, não é o mesmo que estarem na seleção. Agora, isto não afasta nenhum dos outros jogadores, foi uma opção minha."

A ausência de Cristiano Ronaldo

"A seleção nunca foi nem mais nem menos do que Cristiano Ronaldo, a seleção é a seleção, com Cristiano Ronaldo. São todos jogadores muito importantes, deram um troféu a Portugal e marcaram a história de Portugal definitivamente. Não há com e sem: Ronaldo ainda vai estar apto durante muito tempo.

Os treinadores têm de correr riscos. Esta é, na minha opinião, a melhor convocatória para estes jogos. A responsbilidade é minha e não tenho qualquer problema em assumi-la."

Prémio "The Best" da FIFA deve ir para Ronaldo, Modric ou Salah?

"Por mim, pela minha votação, ganha o Ronaldo. Em segundo lugar fica o Modric. O resto das votações de treindores e jogadores e adeptos não sei.Acho que Modric é um jogador fantástico mas o Cristiano deveria ter sido o vencedor pelo que fez ao longo da época, principalmente na Liga dos Campeões."