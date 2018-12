Aqui estão os adversários de Portugal para chegar ao Euro2020

O sorteio para o Euro2020 - com muitas condicionantes, desde o número de seleções anfitriãs num mesmo grupo. países em conflito, etc (leia AQUI as regras) - foi simpático para Portugal. No seu Grupo, o B, a equipa de Fernando Santos disputará a qualificação com a Ucrânia, a Sérvia, a Lituânia (treinada por Jankauskas, lembra-se?) e o Luxemburgo - ou seja, os sérvios são o adversário mais complicado, e os ucranianos vêm logo a seguir.

Confira em baixo todos os grupos de qualificação.

11h23: Portugal já tem Grupo de qualificação: o B. Onde parte como cabeça de série. Estão assim os grupos neste momento:



A

Inglaterra

República Checa

Bulgária

Montenegro

Kosovo

B

Portugal

Ucrânia

Sérvia

Lituânia

Luxemburgo

C

Holanda

Alemanha

Irlanda do Norte

Estónia

Bielorrússia

D

Suíça

Dinamarca

República da Irlanda

Geórgia

Gibraltar

E

Croácia

País de Gales

Eslováquia

Hungria

Azerbaijão

F

Espanha

Suécia

Noruega

Roménia

Ilhas Faroé

Malta

G

Polónia

Áustria

Israel

Eslovénia

Macedónia

Letónia

H

França

Islândia

Turquia

Albânia

Moldávia

Andorra

I

Bélgica

Rússia

Escócia

Chipre

Cazaquistão

São Marino

G

Itália

Bósnia

Finlândia

Grécia

Arménia

Liechtenstein

11:21 Em palco estão Nuno Gomes e Vítor Baía, e é o antigo ponta de lança que arranca com o sorteio

11:18 Bom dia, estamos em direto para seguir o sorteio da fase de qualificação para o Euro2020. Para perceber um bocadinho melhor como se chegou até aqui, leia este artigo da Tribuna Expresso