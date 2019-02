“Coloquei a seleção nacional em stand-by. Quero desfrutar da minha família, concentrar-me no papel de pai”

O guarda-redes internacional português Anthony Lopes fez uma pausa na carreira na seleção nacional de futebol, para se dedicar à família e ao Lyon, revelou o jogador, em entrevista ao canal televisivo do clube francês.

Na entrevista, difundida na terça-feira, Anthony Lopes explicou que a decisão foi tomada após uma conversa com o selecionador português, Fernando Santos, após o Campeonato do Mundo de 2018, realizado na Rússia, no qual a seleção portuguesa foi eliminada nos oitavos de final, ao perder por 2-1 com o Uruguai.

"Coloquei a seleção em 'stand-by'. Quero desfrutar da minha família, concentrar-me no meu papel de pai e no Lyon. Foi uma decisão tomada após uma conversa com o selecionador, após o Mundial. Senti muito falta de não ver crescer os meus filhos. É uma escolha", revelou o guarda-redes.

Anthony Lopes, de 28 anos, natural de França, mas com nacionalidade portuguesa, tem sido convocado regularmente para a 'equipa das quinas', mas nunca conseguiu assumir-se como titular, tendo apenas sete internacionalizações por Portugal, todas em jogos particulares.