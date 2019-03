Ronaldo está de volta mas essa não é a grande surpresa da convocatória de Fernando Santos

É uma espécie de mantra que Fernando Santos vai repetindo sempre que o vemos: todos contam, todos são avaliados, todos podem ser chamados. E não é que é mesmo assim? João Félix, Diogo Jota e... Dyego Sousa que o digam.

Se a chamada de Félix era expectável, pela importância que o jovem de 19 anos assumiu no Benfica, e a de Jota compreensível, pelo percurso que está a fazer nos Wolves (e nas seleções jovens), a de Dyego Sousa, avançado de 29 anos do Sporting de Braga, foi uma surpresa total.

"Está desde os 18 anos em Portugal", notou Fernando Santos, antes de voltar à tese que sempre defende. "Vamos sempre fazendo avaliação dos jogadores. Quem reúne condições terá sempre possibilidades de ser convocado. Entendi que o Dyego devia ser convocado, porque preenche os requisitos. Todos podem ser chamados a qualquer altura", repetiu, acrescentando também que João Félix "é mais um, como os outros".

ANTÓNIO COTRIM / Lusa

Dyego Sousa, que nasceu no Brasil, já marcou 19 golos em 33 jogos pelo Sporting de Braga esta época. "Vimos vários jogos, quer em vídeo, quer no local. Não é só olhar para a qualidade, porque se fosse só a qualidade então as dores de cabeça seriam enormes, ia ter de tomar uma série de pastilhas e convocar 40 ou 50 jogadores e usar os três campos da Cidade do Futebol. Tem de haver outros critérios de análise e temos de encaixar as peças do puzzle", explicou o selecionador.

Puzzle esse no qual cabe, obviamente, um jogador que já não espanta Fernando Santos, mesmo quando marca três golos e salva a Juventus da eliminação na Liga dos Campeões. "Não me surpreende nada. O que fez foi o que fez com a Espanha no Mundial. Já fez tantas vezes três golos... Supreendeu-me foi aos 18 anos. É normal e expectável que volte à seleção, é só o melhor jogador do mundo. Nenhuma equipa será mais forte sem Ronaldo, isso é impossível", afirmou.

Garantindo que a qualificação será encarada "com a seriedade de sempre", com o objetivo de "revalidar o título" europeu, o selecionador não quis adiantar em que sistema irá apresentar-se a equipa, agora com Ronaldo no ataque. "Pode ser um híbrido, entre 4-4-2 e 4-4-3. Vamos analisar o que poderá ser melhor. Quando fomos campeões com o 4-4-2 tínhamos Nani como avançado e ele tinha características muito diferentes. Com o André [Silva] é um 4-4-2 diferente e foi assim no apuramento para o Mundial. Poderemos jogar num híbrido entre o clássico 4-4-2 e o clássico 4-3-3", explicou.

Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, frente à seleção da Ucrânia, a 22 de março, no Estádio da Luz, recebendo três dias depois a Sérvia, no mesmo recinto (ambos às 19h45), e Fernando Santos garante que ambas as seleções irão criar muitas dificuldades. "A Ucrânia subiu à classe A da Europa, venceu o seu grupo na Liga das Nações. Quer dizer que é uma equipa poderosa, com jogadores de enorme qualidade, muito baseada no Shakhtar, que tem um treinador que conhecemos bem. A Sérvia é sempre de grandes nomes e em grandes ocasiões damos tudo pela Sérvia e dizemos que são candidatos e depois às vezes não aparecem, mas têm jogadores muito experientes e de grande valor. Não podemos olhar para o passado [Portugal venceu a Sérvia na qualificação para o Euro 2016]. Lembro-me que sofri muito nesse jogo com eles, vencemos 2-1 mas foi muito difícil. Quando jogámos lá já estávamos apurados, portanto foi diferente. Nem vale a pena pensar nesses jogos", analisou.

A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento para o Campeonato Europeu de 2020, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo. Pela primeira vez, a fase final da competição vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.

Convocatória

Guarda-redes: Beto (Goztepe, Tur), José Sá (Olympiacos, Gre) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing);

Defesas: João Cancelo (Juventus, Ita), José Fonte (Lille, Fra), Pepe (FC Porto), Mário Rui (Nápoles, Ita), Nelson Semedo (FC Barcelona, Esp), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund, Ale) e Rúben Dias (Benfica);

Médios: Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), João Moutinho (Wolverhampton, Ing), João Mário (Inter Milão, Ita), Pizzi (Benfica), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing) e William Carvalho (Betis, Esp);

Avançados: André Silva (Sevilha, Esp), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Gonçalo Guedes (Valência, Esp), Rafa Silva (Benfica), João Félix (Benfica), Dyego Sousa (Sporting de Braga), Diogo Jota (Wolverhampton, Ing) e Cristiano Ronaldo (Juventus, Ita).