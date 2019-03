Será que Ronaldo volta e será que Félix se estreia?

O selecionador Fernando Santos anuncia hoje os convocados de Portugal para o arranque da qualificação para o Euro2020 de futebol, numa lista em que se espera o regresso de Cristiano Ronaldo e a possível estreia de João Félix.

Após falhar a fase de grupos da Liga das Nações, por opção de Fernando Santos e também do próprio avançado, o capitão deverá regressar ao lote de escolhas do selecionador, para os jogos com Ucrânia e Sérvia, frente às quais Portugal inicia a defesa do título.

Ronaldo representou pela última vez a seleção no Mundial2018, que decorreu na Rússia, numa prova em que Portugal acabou eliminado nos oitavos de final, com uma derrota perante o Uruguai (2-1).

Em destaque no Benfica, com oito golos marcados desde o início de 2019, João Félix, de apenas 19 anos, poderá aparecer nas escolhas de Fernando Santos, que dirigiu pela última vez a formação das 'quinas' em novembro do ano passado, no empate com a Polónia (1-1), para a Liga das Nações.

Tal como Ronaldo, Bernardo Silva, cada vez mais influente no jogo do Manchester City e da própria seleção portuguesa, é outra das certezas nas escolhas de Fernando Santos.

A divulgação dos convocados está agendada para às 12:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, em 22 de março, no Estádio da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendados para as 19:45.

A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento para o Campeonato Europeu de 2020, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.Pela primeira vez, a fase final da competição vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.