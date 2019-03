Fernando Santos e o 11: “Se tivesse dores de cabeça ia à farmácia comprar aspirinas. Mal de mim se não dormisse, que gosto muito de dormir”

Ucrânia e Sérvia são os adversários mais fortes do grupo?

"Isso é a chamada pergunta e resposta. É evidente, em teoria é isso mesmo. Respondeste à tua pergunta. Os dois grandes adversários na qualificação são a Ucrânia e a Sérvia, mas não nos podemos esquecer de Andorra e de Lituânia, porque muitas vezes é nesses jogos que as coisas correm menos bem. A Ucrânia estava no grupo B da Liga das Nações e para o ano estará no A e a Sérvia estava no C e agora sobe para o B. Basta olhar para os plantéis para saber que são adversários fortíssimos, mas confirmo na competência da minha equipa. Com muita dificuldade mas com apoio tremendo do nosso público, mais de 50 mil já, peço que venham cantar o hino connosco. Como dizia o Pepe, no princípio da época dizem que os jogadores não têm ritmo, agora estão cansados... Mas é verdade, nas últimas semanas jogaram muitos jogos. e isto limita-nos muito ao nível do treino obviamente. Segunda-feira e terça-feira recuperámos, ontem treinámos uma horita e hoje recuperámos outra vez porque amanhã há jogo. Falamos muito e tentamos ajustar as coisas e felizmetne contamos com jogadores mutio inteligentes, porque no clube vamos repetindo e as coisas acabam por encaixar, aqui tem de ser mais rápido e com menos treino."

É o melhor grupo de jogadores de sempre?

"Sempre tivemos jogadores de enorme qualidade. Não nos podemos esquece que Portugal é campeão da Europa. Fomos campeões com um grupo extraordinário. Dizer que este é o grupo mais forte de todos é algo exagerado. É de enorme qualidade, sim, além destes há mais 10 ou 15 para entrar aqui, sim. Mas daí a dizer que são os melhores de todos... os melhores de todos são aqueles que ganham."

Como está o trabalho dos estreantes João Félix, Diogo Jota e Dyego Sousa, e se vão ser titulares

"São duas perguntas com resposta negativa: não vou tornar público seja o que for, porque isso não é correto."

Para o Mundial, a qualificação começou mal, com uma derrota

"Temos sempre tendência de analisar pela negativa. Portugal acabou as últimas duas qualificações em primeiro lugar. Podemos entrar pelo lado positivo. Estamos preparados para ganhar, não vivemos de fantasmas. Acho que é importante falar da Ucrânia, porque é uma equipa de grande qualidade técnica e jogadores muito rápidos. É uma equipa essencialmente de posse, que procurar desmanchar os adversários por aí. Tem uma base consolidada do Shakhtar, que é o grande abastecedor da seleção, com um treinador que conhecemos bem e que também tem essa matriz da posse de bola. Também sabemos bem a qualidade que temos e o que teremos de fazer. Não tenho dúvidas que Portugal irá dar uma excelente resposta. "

O regresso de Cristiano muda a forma de jogar de Portugal?

"Portugal não vai mudar a forma de jogar, sempre jogou em 4-4-2, 4-3-3 híbrido. Sempre jogámos de uma forma muito mais híbrida que clássica. Amanhã irão ver."

Portugal é favorito?

"Não vencer é sempre uma desilusão. Não tenho vergonha nenhuma em assumir-me como favorito, ainda por cima num jogo em casa. Mas do lado de lá também há uma equipa com qualidade para ganhar o jogo. Não escondemos que somos favoritos mas eles também querem ganhar."

Dores de cabeça para escolher o onze

"Se eu quase aos 65 anos tivesse dores de cabeca ia a farmácia comprar aspirinas. Não sou alguém que chegou agora, tenho 65 anos. Mal de mim se não dormisse, que eu gosto muito de dormir, sinceramente."