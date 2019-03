Luís Figo, Ricardo Carvalho e Deco entre os 34 embaixadores do Euro2020

A UEFA anunciou hoje que os portugueses Luís Figo, Ricardo Carvalho e Deco estão entre o lote de 34 embaixadores do Europeu de futebol de 2020, competição em que Portugal defende o título conquistado em 2016.

"É uma honra que estrelas como Peter Schmeichel, David Trezeguet ou Figo estejam ativamente envolvidas em promover 60 anos do campeonato da Europa", explicou o presidente do organismo europeu, o esloveno Aleksander Ceferin.

Figo, Deco e Ricardo Carvalho foram finalistas vencidos da prova em 2004, num torneio disputado em Portugal, e juntam-se agora a 31 outros embaixadores "iniciais" para o 60.º aniversário do Europeu.

Entre a lista está o guarda-redes dinamarquês Peter Schmeichel, que passou pelo Sporting e foi campeão da Europa em 1992, mas também os franceses David Trezeguet, Robert Pires e Thierry Henry, campeões em 2000.

Os espanhóis Xavi, Xabi Alonso e Puyol, os holandeses Seedorf e Ruud Gullit, os alemães Jürgen Klinsmann e Matthaus, ou os ingleses Michael Owen e Steve McManaman são outros dos nomes anunciados.

A fase de qualificação para o Euro2020, em que Portugal defende o título conquistado em França em 2016, arranca hoje, com 55 seleções a disputarem 24 vagas na fase final, que se disputará em 12 cidades de vários países, com as meias-finais e a final marcadas para Londres.