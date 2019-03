É simples: Ronaldo mais dez

A seleção inicia a qualificação para o Euro 2020 com Ronaldo... e mais dez.

O onze de Portugal: Rui Patrício, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, Rúben Neves, João Moutinho, William, Bernardo, André Silva e Ronaldo.

Os suplentes: José Sá, Beto, José Fonte, João Mário, Danilo, Rafa, João Félix, Diogo Jota, Mário Rui, Pizzi, Semedo e Dyego Sousa.

O onze da Ucrânia: Pyatov, Karavaev, Kryvtsov, Matviyenko, Mykolenko, Stepanenko, Marlos, Malinnovskyi, Zinchenko, Konoplyanka eYaremchuk.

Os suplentes: Boyko, Lunin, Butko, Sobol, Burda, Shaparenko, Kravets, Buyalskiy, Tsygankov, Sydorchuk, Júnior Moraes e Bezus.

Portugal começa a defender o título europeu conquistado em 2016, em França, frente à seleção da Ucrânia, esta sexta-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, recebendo três dias depois, a 25 de março, a Sérvia, no mesmo recinto, estando o início de ambos os jogos agendado para as 19h45.

A seleção nacional vai disputar o Grupo B de apuramento, que inclui ainda a Lituânia e o Luxemburgo.

Pela primeira vez, a fase final do Campeonato da Europa vai decorrer em 12 cidades de 12 países diferentes, com Londres a receber os jogos das meias-finais e da final.

