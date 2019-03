Ele voltou e Portugal desencantou

Estando as newsletters tão em voga, falemos de uma delas: "The Fiver". A newsletter diária da secção de desporto do jornal britânico "The Guardian" é, de longe, a minha preferida (depois da 12.45 da Tribuna Expresso, como é evidente) e, entre as muitas particularidades da mesma, há uma que vem agora ao caso. É que o(s) autor(es), sempre que fala(m) em Cristiano Ronaldo, não escreve(m) nem "Cristiano", nem "Ronaldo", nem "Cristiano Ronaldo": escreve(m) apenas "Him".

Ora "Ele" - assim mesmo, com maiúscula - é ironicamente tratado como tal porque, claro está, todos sabemos que "Ele" não prima propriamente pela modéstia: acha-se "o homem" e, verdade seja dita, não podemos censurá-lo, especialmente quando, aos 34 anos, ainda faz coisas como as que fez na semana passada, na Juventus.

Foi precisamente em Itália que "Ele" passou os últimos meses (não jogava na seleção desde 30 de junho de 2018, quando Portugal foi eliminado do Mundial, pelo Uruguai, nos oitavos de final) e foi sem "Ele" que a seleção portuguesa, entre exibições de encher o olho e jogos q.b., conseguiu apurar-se com brio para a final da Liga das Nações.

Mais: foi também na ausência d' "Ele" e na presença de um rapaz modesto chamado Bernardo Silva que voltou uma discussão interessante, em que até Pep Guardiola meteu a colher. "Ele [atenção que este "ele" já não é o "Ele"] já é a maior estrela da seleção portuguesa. É uma pessoa adorável, nunca faz má cara mesmo quando só joga cinco minutos. É o mais adorado no balneário e um dos mais talentosos que já vi, pode atuar em três ou quatro posições", disse o treinador do Manchester City, interpelado por um jornalista do Zerozero na 1ª mão dos oitavos de final da Champions.

Sem "Ele", eles passaram a jogar melhor?

A resposta, podendo parecer herética aos mais fiéis, é: sim, provavelmente.

Por muito que Fernando Santos e todos os jogadores que aparecem nas conferências de imprensa de antevisão dos jogos digam o contrário (bom, também iriam dizer o quê? "Não, o regresso d' 'Ele' agora não dá jeito nenhum, sabe, é cá um inconveniente..." Há que repetir o mantra coletivo - tal como eu escrevi no início deste artigo a propósito da newsletter da Tribuna: é a melhor de todas e não se fala mais nisso), a verdade é que Portugal já não está habituado à omnipresença d' "Ele".

É que, em qualquer lado do campo, os colegas parecem magneticamente impelidos a endereçar-lhe a bola, dê por onde der, para ver se ele resolve alguma coisa, como que por magia. Perde-se, assim, muito do jogo associativo que se ia vendo na seleção anteriormente - o que, devo esclarecer, até podia nem ser prejudicial, caso houvesse de facto um plano estratégico adequado à sobrevalorização d' "Ele", como, por exemplo, tão bem fez a Juve perante o Atlético.

Esta noite, Portugal ficou-se por um híbrido pouco eficaz. Sem bola, pressionava de forma alta no campo, em 4-4-2, de forma a incomodar a construção ucraniana e tentar recuperar bolas que permitissem o rápido ataque à baliza de Pyatov - mas a grande qualidade dos criativos Konoplyanka, Zinchenko, Malinovskyi e Marlos até permitia que os ucranianos conseguissem saltar essa pressão e irrompessem perante o setor defensivo português, ainda que sem criar grande perigo para Rui Patrício.

Com bola, o 4-4-2 passava mais a ser 4-3-3, com Ronaldo a descair para a esquerda, Bernardo para a direita e André Silva no meio, e o setor intermédio a compor-se com Rúben Neves a 'seis', muitas vezes construindo entre os centrais Pepe e Rúben Dias, e Moutinho e William mais à frente, procurando quase sempre aclarar jogo para os corredores laterais, por onde procuravam irromper Guerreiro e Cancelo.

Além de um remate de Pepe, num canto, e outros dois de Ronaldo, em jogadas individuais (noutro canto houve também outro lance perigoso, que até deu golo, mas William estava em fora de jogo), Portugal não criou oportunidades de golo na 1ª parte, também por ter normalmente pela frente 11 adversários, já que Shevchenko pedia à equipa para se colocar quase toda atrás da linha da bola.

Como Portugal não é propriamente excelso em ataque posicional, ia tendo muitas dificuldades para criar ocasiões, pelo que o jogo foi quase sempre decorrendo numa toada morna, acompanhada pelo pouco entusiasmo das bancadas.

Na 2ª parte, já depois de dois remates perigosos de André Silva, de meia distância (Pyatov esteve sempre em grande nível), Fernando Santos decidiu mexer: Rafa entrou, Rúben Neves saiu, mas Portugal continuou com dificuldades em criar, tanto por dentro (claro que agora é fácil dizê-lo, mas que diferença poderia ter feito Bernardo no corredor central...), como por fora, ainda que tenha sido precisamente por fora por onde a equipa mais andou - e por onde Santos insistiu, com a entrada de Dyego Sousa, homem que se foi instalar na área.

Já com Portugal praticamente sempre no meio-campo adversário, a Ucrânia aproveitou para criar a sua melhor ocasião do jogo, nos últimos minutos: Konoplyanka rematou para defesa incompleta de Patrício e Júnior Moraes quase desviava para golo.

No final, o empate é amargo para Portugal, mas também é difícil dizer que a seleção merecia a vitória. Talvez o mais importante, agora, seja voltar a habituarmo-nos à presença de Cristiano Ronaldo. Porque, por muito boa que seja uma parte (e é, minha gente fiel, e é), o todo é sempre diferente da soma das partes.