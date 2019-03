Félix sai mais cedo do treino de Portugal

O avançado João Félix falhou este domingo o último treino da seleção portuguesa de futebol antes do encontro frente à Sérvia, da segunda jornada do grupo B da fase de qualificação para o Euro 2020, devido a queixas físicas.

O futebolista do Benfica ainda subiu ao relvado principal da Cidade do Futebol, em Oeiras, mas acabou por sair ainda antes do início da sessão.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, os titulares do desafio diante da Ucrânia integraram o treino com o restante grupo, realizando os exercícios de aquecimento com bola, assim como o avançado Gonçalo Guedes, que no sábado tinha feito corrida, e o defesa Mário Rui, que esteve indisposto.

No final da sessão, pelas 12:30, Fernando Santos e o defesa Rúben Dias vão fazer a antevisão ao embate com os sérvios, em conferência de imprensa.

A seleção portuguesa, detentora do título, estreou-se na fase de qualificação com uma igualdade 0-0 na receção à Ucrânia, na sexta-feira, em encontro disputado igualmente no estádio da Luz.

O Grupo B, composto por cinco equipas, é para já liderado pelo Luxemburgo, com três pontos, após a vitória sobre a Lituânia (2-1), enquanto Portugal e Ucrânia seguem com um, à frente de Sérvia, que ainda não se estreou, e dos lituanos.

O jogo frente à Sérvia está agendado para as 19:45 de segunda-feira, no estádio da Luz, e será dirigido pelo polaco Szymon Marciniak.