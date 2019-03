Frescura, agressividade, pressão e velocidade

Fernando Santos lembrou hoje que Portugal venceu todos os jogos nas duas últimas fases de qualificação, após ter começado a perder, e considerou que a Sérvia vai estar mais "fresca", no jogo de apuramento para o Euro2020 de futebol.

"O jogo com a Sérvia seria sempre importante, independentemente do resultado com a Ucrânia (0-0). Se pegamos tanto no passado, em que não vencemos nas estreias, então vamos por aí e vamos pensar que ganhámos todos os jogos depois disso. Foi isso que aconteceu e é isso que queremos", afirmou Fernando Santos.

O selecionador português falava aos jornalistas, na Cidade do Futebol, em Oeiras, na conferência de imprensa de antevisão do embate da segunda jornada do Grupo B, com a Sérvia, agendado para segunda-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa.

"O resultado com a Ucrânia não foi o que desejávamos, mas alterações que podem acontecer na equipa titular poderão ser sobretudo devido ao aspeto físico dos jogadores. (...) A Sérvia não jogou há dois dias, como nós. Estará mais fresca. Jogou na quarta-feira num jogo não oficial", referiu o técnico de 64 anos.

Frente aos sérvios, Fernando Santos quer ver uma seleção portuguesa mais agressiva no momento ofensivo e a criar ainda mais pressão sobre os seus adversários.

"Com a Ucrânia, a equipa circulou bem a bola, mas muito atrás. Temos de ser mais agressivos e criar mais situações de perigo. Temos que também ser mais rápidos e mais fortes na pressão, para obrigar o adversário a falhar", disse.

O selecionador nacional, que levou Portugal à conquista do Euro2016, considerou Ucrânia e Sérvia são equipas "semelhantes", embora o rival de segunda-feira tenha outros argumentos no ataque.

"São equipas com jogadores que gostam de ter bola, não são equipas do pontapé para a frente. A Sérvia tem jogadores rápidos, que saem bem para o ataque. Com espaço, podem ser muito perigosos, por isso temos de tapar os espaços", revelou.

Fernando Santos abordou ainda a questão física de João Félix, que, no treino da manhã de hoje, abandonou o relvado da Cidade do Futebol ainda antes do treino começar, com queixas num pé.

"Até hoje, não tinha apresentado qualquer queixa. Foi para o treino normalmente e, ao bater numa bola, sentiu um desconforto no pé. Não é nada preocupante, de acordo os médicos, mas só amanhã (segunda-feira) é que vamos saber se estará disponível. É uma situação 50/50. Vamos ver o que acontece", concluiu.

A seleção portuguesa, detentora do título, estreou-se na fase de qualificação com uma igualdade 0-0 na receção à Ucrânia, na sexta-feira, em encontro disputado igualmente no Estádio da Luz.

O Grupo B, composto por cinco equipas, é para já liderado pelo Luxemburgo, com três pontos, após a vitória sobre a Lituânia (2-1), enquanto Portugal e Ucrânia seguem com um, à frente de Sérvia, que ainda não se estreou, e dos lituanos.

O jogo frente à Sérvia está agendado para as 19:45 e será dirigido pelo polaco Szymon Marciniak.