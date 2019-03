Confirmado: Félix está fora do Portugal - Sérvia

O jogador do Benfica João Félix não integra a lista de convocados para o jogo desta segunda-feira, no Estádio da Luz, contra a Sérvia. A partida tem início as 19h45 e a seleção nacional procura a primeira vitória, depois do empate sem golos contra a Ucrânia, nesta segunda jornada da fase de apuramento para o Euro’2020.

Este domingo o avançado de 19 anos abandonou o treino mais cedo, por problemas físicos. De acordo com o Notícias ao Minuto, tratar-se-á de uma a entorse da tibiotársica direita. Com a lesão, fica adiada a estreia de João Félix pela seleção A.

Praticamente quatro anos depois, Portugal volta a receber a Sérvia no Estádio da Luz. Um 2-1, como aconteceu no final de março de 2015 no apuramento para o Euro’2016, deixaria a seleção nacional numa posição mais confortável no grupo após o empate com a Ucrânia.