Fernando Santos: "O árbitro pediu-me desculpa pelo penálti. Mas a desculpa não me serve de nada"

O penálti que afinal não foi

"O árbitro convidou-me a ir à cabine para analisar o lance. Vimos e não tivemos dúvidas. Nem eu, nem ele. Depois pediu-me desculpa pelo penálti, que não tinha dúvidas. Mas a desculpa não me serve de nada. Disse que não foi culpa dele. Ele marcou penálti... Mas ninguém a 40 metros pode dar a indicação de algo que não é, especialmente quando o árbitro vê. O que vou fazer com a desculpa? Pelo menos chamou-me para analisar. Vi os dois lances. No primeiro temos dúvidas, mas não no segundo. Estava lá o assistente e eu disse que a culpa era dele. O VAR tem de estar em todos os jogos. Já no último jogo aconteceu um lance parecido, no último lance do jogo."

Análise ao jogo

"Portugal criou inúmeras oportunidades de golo. Só à bomba conseguimos fazer um. Na fase final o jogo partiu-se um pouco. Portugal queria vencer e correu esse risco. Portugal foi superior, contra uma equipa com grande talento, mas ao contrário de outras ocasiões não marcámos. É normal que uma equipa não consiga ser sempre totalmente esclarecida. O cansaço limita. E nos descontos havia cansaço."

Dois empates

"A coisa não é favorável, É evidente. Temos dois pontos mas esta equipa tem talento, qualidade, raça e querer para que nos seis jogos que faltam e nos dois fora, com Sérvia e Ucrânia, ir lá ganhar."