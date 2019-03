Passa, corre e desmarca-te. E sê imprevisível

Há não muito tempo Jorginho, o médio defensivo do Chelsea, foi muito criticado pela imprensa, pelos analistas, e pelo público em geral por ser um jogador que arrisca pouco no passe. Diziam não ser normal, para um jogador que tem tanto a bola, tão poucos passes chave.

Essa crítica traduzia os poucos passes em profundidade, ou poucos passes longos, que Jorginho faz. E como em tudo, ou em quase tudo no futebol, olhamos muito para o produto final e pouco fazemos por tentar encadear as acções de jogo umas com as outras. O Jorginho é um jogador criterioso, e inteligente, e essa é a principal razão pela qual não está sempre a tentar fazer passes que aparecem nos highlights.

Outra razão é o envolvimento onde se insere. Isto é, para todos é unânime que Jorginho poderia fazer mais passes de risco e muito poucos percebem que ele não os faz mais por falta de movimento dos colegas.

Quando vemos um passe – um “granda” passe – estamos muito habituados a perceber o passe e a olhar pouco para a desmarcação que deu a possibilidade do passe entrar. E se há passes que chamam pelo movimento, a maioria deles (os de ruptura sobretudo) são possibilitados pelo trabalho de um ou dois jogadores que se movimentaram para abrir espaços, e até se pode dar o caso do espaço já estar livre e com o início do movimento o portador da bola ficar mais desperto para colocar lá a bola. E são esses movimentos para criar espaços ao portador da bola e para lhe dar soluções diferentes que faltaram no jogo passado contra a selecção da Ucrânia.

Não foi pelo alinhamento inicial escolhido por Fernando Santos – tem um leque invejável de jogadores para escolher – que se deu o empate. Também não foi por falta de velocidade, ou de precisão na finalização. Tão pouco as substituições teriam resolvido alguma coisa, tal era a inércia dos nossos jogadores para se movimentarem para receber a bola noutras condições, ou para permitirem aos seus colegas conquistar espaços importantes para depois acelerar.

Contra equipas que se fecham e não nos dão espaços é importante criá-los, e para tal temos de começar a olhar não só para acção do portador da bola como para todo o trabalho sem bola que é necessário para que jogadores como Rúben Neves ou Bernardo Silva possam fazer os tais passes que todos gostamos de ver.

Não é que a selecção não tenha feito alguns movimentos, mas os que fizeram foram na sua maioria previsíveis e a selecção ucraniana nunca pareceu sentir grande desconforto com a forma como os tentamos atacar.

A Sérvia será diferente do ponto de vista defensivo, e terá algumas semelhanças ofensivas. É uma equipa mais pressionante e agressiva quando perde a bola e em alguns momentos de construção em que a bola entra no corredor lateral. Os seus jogadores são mais facilmente arrastados por movimentos simples, sobretudo se os avançados fizerem movimentos para receber no pé.

Não baixou o bloco de forma estratégica contra a selecção alemã, e os momentos em que esteve mais perto da sua baliza foram mais por mérito da Alemanha pela forma como conseguiu gerir o jogo em posse. Têm muita qualidade individual, e apesar de não ter uma base grande de jogadores a actuar no mesmo clube têm dinâmicas ofensivas interessantes.

Teremos que ser muito criteriosos, em posse, para que eles não tenham situações de transição ofensiva em vantagem numérica ou espacial, uma vez que têm jogadores que definem os lances de espaço com qualidade. E também não será bom termos uma postura passiva, em organização defensiva, sabendo da qualidade que os jogadores sérvios têm para jogar em espaços reduzidos. Da defesa para o ataque eles tentam sair a jogar e a combinar, tal como a selecção ucraniana, porque têm capacidade para o fazer.

A diferença será uma maior agressividade no meio campo ofensivo com mais tentativas de agredir a baliza adversária. Savic é a pedra basilar do meio campo e Ljajic é o criativo que joga da esquerda para o meio. Jovic na frente e Lazovic pela direita serão duas setas apontadas à nossa baliza.