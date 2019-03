Ronaldo e o penálti que foi e deixou de ser: "Por amor de deus, o fiscal de linha está a 40 metros"

Análise do jogo

"Sinceramente, acho que a equipa jogou bem. Tivemos bastantes oportunidades de golo, mas infelizmente não as concretizámos. É uma pena jogar em casa e empatar dois jogos, mas vejo o lado positivo das coisas: jogámos melhor do que com a Ucrânia, tivemos mais oportunidades, criámos, mas não conseguimos marcar. Mas a equipa fez tudo para ganhar."

O penálti que foi marcado pelo árbitro e "corrigido" pelo árbitro assistente

"Há o detalhe do penálti, que era claríssimo e que o árbitro não deu ou não viu. É chato, porque a equipa fez tudo. Jogámos melhor e não me lembro de a Sérvia ter grandes oportunidades: teve o penálti e mais uma, mais ou menos. Mas quando a bola não quer entrar, não entra. Na minha opinião, o árbitro deveria dar penálti. Assumiu o erro, tive a oportunidade de falar com ele no túnel e o mister também. Por amor de Deus, o fiscal de linha está a 40 metros, toma a decisão pelo árbitro e isso parece-me um pouco estranho. Mas são situações que acontecem no futebol e que deviam acontecer menos. Se há VAR para todas as outras competições, por que não numa qualificação para o Europeu? O árbitro não pode voltar atrás numa decisão e tomar a de um fiscal de linha que está a 40 metros e que não viu o lance. Mas pronto: há que levantar a cabeça e temos potencial para ir à Sérvia e à Ucrânia sacar pontos.»

O capitão quis dar a cara após dois empates?

"Sinto que é o momento oportuno para falar. Vocês sabem que não falo muito, mas quando falo tento não esconder nada. Falo o que penso e acho que temos de tirar ilações positivas dos dois jogos. Na minha opinião estamos bem e tenho muita confiança nos nossos jogadores e no nosso treinador. Há muito potencial: de presente e de futuro. A esperança é muito grande e os portugueses têm de estar tranquilos."

A lesão que o obrigou a sair

"Foi na coxa [direita]. Senti uma picadinha mas penso que não é nada de grave. Vamos ver amanhã ou depois de amanhã com calma. Não estou preocupado. Conheço o meu corpo perfeitamente. Isto é o futebol: quem anda à chuva molha-se. Estou tranquilo, sei que vou voltar bem daqui a uma ou duas semanas."

O regresso à seleção

"Quero estar nos próximos jogos. Não vinha há oito meses, porque precisava de tempo para mim. Foi uma mudança radical na minha vida, mudei de clube, a própria família e os meus filhos... Precisava de um pouco de tempo para me adaptar. Obviamente que custa sempre ficar afastado: são 16 anos na seleção e sentia falta, mas algumas vezes temos de pensar em nós e acho que foi a melhor decisão. Estou de corpo e alma na seleção e adoro jogar no nosso país."