Depois da Luz, seleção vai jogar em Alvalade (com paragem no norte pelo meio)

Quatro anos depois, a seleção regressa a Alvalade. A Federação Portuguesa de Futebol anunciou esta terça-feira que o próximo jogo em casa referente à qualificação para o Euro 2020, frente ao Luxemburgo, será disputado no estádio do Sporting, a 11 de outubro (19h45).

Até lá, Portugal tem outra competição para disputir: a Liga das Nações. O Portugal-Suíça, marcado para 5 de junho, será disputado no estádio do Dragão, sendo que o local do jogo seguinte - Dragão ou D. Afonso Henriques - dependerá do desfecho do embate com os suíços.

No apuramento para o Europeu, Portugal também volta a jogar entretanto, mas fora de casa: a 7 de setembro joga na Sérvia e a 10 de setembro joga na Lituânia.

"Estamos muito satisfeitos com a decisão da Federação Portuguesa de Futebol. Não recebemos, no Estádio José Alvalade, um jogo da seleção desde 2015. É o regresso da nossa seleção, campeã em título do torneio, a um palco de excelência que é a casa de um conjunto largo de jogadores que foram formados no Sporting Clube de Portugal. Uma feliz notícia para o Sporting. Esperamos um Estádio cheio e um grande ambiente de vitória para a Seleção Nacional", disse Frederico Varandas, presidente do Sporting, citado pela FPF.

"Nos últimos anos, a seleção nacional tem efetuado jogos em diversos estádios do país, o que de resto sucede com todas as Seleções Nacionais dos diferentes escalões. Em junho estaremos no norte, que escolhemos para receber a Liga das Nações, e em outubro disputaremos um jogo muito importante com o Luxemburgo, em Alvalade. Estamos certos que, tal como aconteceu na recente dupla jornada de qualificação, os portugueses estarão nos estádios ao lado da Seleção nestes compromissos tão importantes", disse o presidente da FPF, Fernando Gomes.