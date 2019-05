Fernando Santos: “Agora é um 'mata mata' imediato”

Tempo de preparação para a prova

"Esta fase final só tem dois jogos e o tempo de preparação é mais curto. Se falarmos de uma fase final de uma grande prova, com três semanas de preparação, há tempo para recuperar os jogadores e até há particulares para dar ritmo. Agora vamos entrar em treino, vamos chegar ao Porto e, dois dias depois, estamos a jogar.

Vamos fazer o mesmo de sempre, porque o mais importante, nesta fase da época, com os jogadores com grande desgaste físico e mental, é que recuperem mentalmente. Temos de lhes dar essa frescura. Consegue-se isso mantendo o equilíbrio entre o treino e o repouso natural dos jogadores. Na primeira semana temos só treinos, é como se os jogadores estivessem no clube, para estarem com as famílias. Depois, no domingo, vamo-nos concentrar."

Primeiro a Suíça

"Esta prova é diferente. A primeira fase foi por pontos, para passar à fase seguinte, mas agora é um ‘mata mata’ imediato. Se queremos estar na final, temos de começar por ganhar à Suíça."

A chamada de João Félix (que não foi ao Mundial sub-20)

"Não é um caso virgem. São decisões concertadas. Há jogadores que já são ativos da equipa principal e quando entendemos que já deram um salto em relação ao seu escalão, fazemos isso. Se vai jogar ou não, não sei, vamos ver. Não vão jogar os 23, isso é seguro."

A ausência de André Silva

"A unidade de saúde de performance deu-o como inapto, num quadro clínico que se arrasta há muito tempo. O André Silva não está aqui por essa razão.

Os critérios [da convocatória] são simples qualidade técnica e tática, o compromisso que têm com o grupo e a assiduidade em jogos. Quando temos este leque alargado de jogadores, que cumprem o primeiro critério, temos de olhar para os outros critérios."