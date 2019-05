Uma convocatória mais ou menos esperada: são estes os escolhidos para a fase final da Liga das Nações

É a convocatória esperada. Fernando Santos anunciou esta quinta-feira a lista de escolhidos para a fase final da Liga das Nações, que vai decorrer no Porto e em Guimarães, entre 5 e 9 de junho, e não se pode dizer que haja grandes surpresas.

Cristiano Ronaldo, obviamente, foi chamado, depois de ter falhado a fase de qualificação, tal como João Félix, cuja convocatória já era esperada depois da lista portuguesa para o Mundial sub-20 não conter o nome do avançado de 19 anos do Benfica. André Silva, escolha habitual de Fernando Santos, ficou fora da lista, por lesão.

José Sá, João Félix e Diogo Jota, apesar de já terem sido chamados previamente, ainda não se estrearam pela seleção principal.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, a 5 de junho, no Porto, enquanto Inglaterra e Holanda disputam no dia seguinte a outra vaga para o jogo decisivo, em Guimarães.

A final está agendada para 9 de junho, no Estádio do Dragão. Antes, realiza-se o encontro de atribuição do terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques.

A convocatória

Guarda-redes: Beto (Goztepe), José Sá (Olympiakos) e Rui Patrício (Wolverhampton);

Defesas: João Cancelo (Juventus), Nélson Semedo (Barcelona), José Fonte (Lille), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Benfica), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund) e Mário Rui (Nápoles);

Médios: Danilo Pereira (FC Porto), Rúben Neves (Wolverhampton), William Carvalho (Bétis), Bruno Fernandes (Sporting), João Moutinho (Wolverhampton) e Pizzi (Benfica);

Avançados: Bernardo Silva (Manchester City), João Félix (SL Benfica), Gonçalo Guedes (Valencia) Rafa Silva (SL Benfica), Cristiano Ronaldo (Juventus), Diogo Jota (Wolverhampton) e Dyego Sousa (SC Braga).