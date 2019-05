Diogo Jota e a virtude da paciência

O avançado Diogo Jota afirmou esta sexta-feira que não tem pressa em somar o seu primeiro jogo pela seleção portuguesa de futebol, mas assumiu o desejo que continuar a fazer parte das escolhas de Fernando Santos.

"É apenas a segunda vez que estou nos convocados. As coisas não podem ser feitas de uma maneira apressada. Não há pressas. Tudo a seu tempo. Se continuar a trabalhar, sei que a minha oportunidade vai chegar", afirmou Diogo Jota.

O avançado do Wolverhampton falava aos jornalistas em conferência de imprensa, na Cidade do Futebol, em Oeiras, depois de novo treino de Portugal, que prepara a participação na fase final da Liga das Nações.

"A época correu bem, a mim e à minha equipa. Creio que é um processo de evolução. Estou a evoluir, quero evoluir cada vez mais e quero estar aqui mais vezes", referiu o jogador, de 22 anos.

Jota explicou que a adaptação à seleção principal "tem sido fácil" e admitiu que não conhecia Cristiano Ronaldo pessoalmente antes de ser chamado aos trabalhos da equipa.

"Não o conhecia pessoalmente. É um jogador determinado, que trabalha todos os dias para ser o melhor. Quer ganhar sempre. Quer vencer a Liga das Nações, como todos nós e vamos jogar para isso", disse.

A primeira semana de trabalho de Portugal será feita em regime aberto, com os jogadores a estarem apenas obrigados a comparecer nos treinos, com a concentração para estágio a estar agendada para domingo.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais da Liga das Nações, em 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19h45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19h45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 9 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19h45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15h00.