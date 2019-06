Liga das Nações. Seleção portuguesa concentra-se em Espinho

A seleção portuguesa de futebol concentra-se este domingo em Espinho, onde vai ficar instalada durante a primeira fase final da Liga das Nações, que vai decorrer de 05 a 09 de junho.

Os 23 jogadores convocados pelo selecionador Fernando Santos estão obrigados a apresentar-se durante o final da tarde, início de noite, numa unidade hoteleira de Espinho, que vai servir de ‘casa’ da comitiva lusa até ao próximo domingo.

Na primeira semana de trabalho, os jogadores da seleção portuguesa estiveram em regime livre, em que apenas estavam obrigados a comparecer nos treinos.

No sábado, Portugal voltou a trabalhar na máxima força, com Fernando Santos a ter todos os jogadores disponíveis. Danilo, castigado, é a única baixa certa para o arranque da Liga das Nações.

Portugal, campeão europeu em título, defronta a Suíça nas meias-finais, em 5 de junho, no Estádio do Dragão, no Porto, em jogo com início às 19h45. Um dia depois, Inglaterra e a Holanda disputam a outra meia-final, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, também às 19h45.

Os vencedores disputam a final da primeira edição da Liga das Nações, em 9 de junho, no Estádio do Dragão, em encontro com início às 19h45, enquanto os vencidos decidem no mesmo dia a atribuição dos terceiro e quarto lugares, no Estádio D. Afonso Henriques, às 15h00.